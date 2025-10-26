Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    സോളാറിൽ മുന്നേറ്റം; ​ജലവൈദ്യുതിയിൽ കിതപ്പ്​

    ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്​ 150.6 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി​
    സോളാറിൽ മുന്നേറ്റം; ​ജലവൈദ്യുതിയിൽ കിതപ്പ്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്ത്​ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​രു​​​മ്പോ​ൾ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത രം​ഗ​ത്ത്​ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത വ​ർ​ധ​ന​വി​ല്ല. ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​​മ്പോ​ഴും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​ദ്യു​ത ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തെ നേ​ട്ടം വി​വ​രി​ച്ച്​ ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ഇ​ത്​ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന 40 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്‍റെ തോ​ട്ടി​യാ​ർ, 60 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്‍റെ പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി നേ​രി​ട്ട്​ അ​ധി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്​ 150.6 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി​യാ​ണ്. 29.05 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ സ്വ​കാ​ര്യ സം​രം​ഭ​ക​ർ വ​ഴി​യും ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, 2016ൽ 16.49 ​മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ സൗ​രോ​ർ​ജ​ശേ​ഷി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 1929 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പു​ര​പ്പു​ര സൗ​രോ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ്​ സോ​ളാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ ​സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലെ ബി​ല്ലി​ങ്​ അ​ട​ക്കം നി​ല​വി​ലെ രീ​തി​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ന്ന​ത്​ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന​കം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട്​ ച​ട്ട​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​ത പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ന്തി​മ ച​ട്ട​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ സൗ​രോ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല.

    ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ ജ​ല വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ങ്കു​ളം (40 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), ചി​ന്നാ​ർ (24 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ 111 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഏ​ഴ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി (800 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്), ല​ക്ഷ്മി (240) മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്, ശ​ബ​രി​ഗി​രി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി (450) മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ എ​ന്നി​വ വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി, വി​വി​ധ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പ്​ ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു.

