Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    2 Feb 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 11:06 AM IST

    എം.എൽ.എ സ്ഥാനം; രാഹുലിന് ഇന്ന് നിർണായകം, പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ഉടൻ

    തിരുവനന്തപുരം: ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പരാതി നിയമസഭ പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. എം.എൽ.എയായ ഡി.കെ. മുരളിയാണ് രാഹുലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ബലാത്സംഗക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.

    ഡി.കെ മുരളിയുടെയും രാഹുലിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിൽ എത്തുക. നിരന്തരം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്നാണ് ഡി.കെ മുരളിയുടെ ആവശ്യം. രാഹുലിൻ്റെ ഭാഗം കൂടികേട്ടാകും കമ്മിറ്റിതീരുമാനമെടുക്കുക.

    മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിയമസഭ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് പരാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു. പ്രിവിലേജ് ആൻഡ് എത്തിക്‌സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി തീരുമാനമെടുക്കുക.

    ബലാത്സംഗ പരാതികളെ തുടർന്ന് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെങ്കിലും എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.

