Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:16 PM IST

    കോൺഗ്രസ്​ ഭവനസന്ദർശനത്തിന്​

    കോൺഗ്രസ്​ ഭവനസന്ദർശനത്തിന്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക ഭാ​ഗ​മാ​യി വാ​ര്‍ഡ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​കീ​യ ഭ​വ​ന​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ തീ​രു​മാ​നം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടു​വ​രെ​യാ​ണ്​ ഭ​വ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചെ​ല​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​രു​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​യ​ങ്ങ​ളും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ്ര​ക്രി​യ​യെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഈ ​ഭ​വ​ന​സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും.

    അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി പി​ന്‍വ​ലി​ച്ചു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കെ.​പി.​സി.​സി മു​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പെ​രി​യ​ക്കെ​തി​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി പാ​ർ​ട്ടി പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ രാ​ജ​ന്‍ പെ​രി​യ, പെ​രി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി. ​രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​പ്ര​മോ​ദ്കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യും പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച്​ പാ​ര്‍ട്ടി​യി​ല്‍ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് അ​റി​യി​ച്ചു.

