Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉമ്മക്കു പിന്നാലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 1:48 PM IST

    ഉമ്മക്കു പിന്നാലെ ഹൈസമും യാത്രയായി; ബേഗൂർ അപകടത്തിൽ മരണം മൂന്നായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉമ്മക്കു പിന്നാലെ ഹൈസമും യാത്രയായി; ബേഗൂർ അപകടത്തിൽ മരണം മൂന്നായി
    cancel
    Listen to this Article

    മൈസൂരു/കൽപറ്റ: ഉമ്മക്കു പിന്നാലെ കുഞ്ഞുഹൈസമും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതോടെ ശനിയാഴ്ച കര്‍ണാടക ബേഗൂരിന് സമീപം കാറിൽ ടോറസ് ലോറി ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണം മൂന്നായി. വയനാട് മടക്കിമല സ്വദേശികളായ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്.

    മടക്കിമല കരിഞ്ചേരി അബ്ദുല്‍ ബഷീര്‍ (54), സഹോദരിയുടെ മകന്റെ ഭാര്യ ജസീറ (28) എന്നിവർ അപകടത്തിനു പിന്നാലെ മരണ​പ്പെട്ടിരു​ന്നു. ജസീറയുടെ മകൻ മൂന്നുവയസ്സുള്ള ഹൈസം ഹനാനാണ് മൈസൂരു മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കേ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടത്.

    ബഷീറിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനും മരണപ്പെട്ട ജസീറയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ മടക്കിമല നുച്ചയില്‍ മുഹമ്മദ് ഷാഫി (32), ബഷീറിന്റെ ഭാര്യ നസീമ എന്നിവർ ഇപ്പോഴും മാണിപ്പാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ജസീറ-ഷാഫി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഹൈസം ഹനാന്‍.

    ബഷീറിന്റെയും ഷാഫിയുടെയും കുടുംബം വിദേശ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച സ്വിഫ്റ്റ് കാറില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ടോറസ് ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident DeathKerala NewsRoad AccidentObituary
    News Summary - Death toll in karnataka begur road accident reaches four
    Similar News
    Next Story
    X