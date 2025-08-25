Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉറങ്ങിക്കിടന്ന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:59 PM IST

    ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് മരണം വരെ ശിക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​പ്പം ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​വും 35 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും
    P Salim arrest
    cancel
    camera_alt

    പി. ​സ​ലിം എ​ന്ന സ​ൽ​മാ​ൻ

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യെ പ​ട​ന്ന​ക്കാ​ട്ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ക്രൂ​ര​മാ​യ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​വും മ​ര​ണം​വ​രെ ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 35 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 271000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് പു​ഞ്ചാ​വി​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ർ​ണാ​ട​ക കു​ട​ക് കു​ഞ്ചി​ല പ​റ​മ്പോ​ളി​യി​ലെ പി. ​സ​ലിം എ​ന്ന സ​ൽ​മാ​നെ(38)​യാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. പി​ഴ​യ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നാ​ലു​വ​ർ​ഷം അ​ധി​ക​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും വി​ധി​ച്ചു. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി പി.​എം. സു​രേ​ഷാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്.

    2024 മേ​യ് 15ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ 2.43 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു നാ​ടി​നെ ന​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വം. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ന​ട​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ൽ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​താ​യി തെ​ളി​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ ക​മ്മ​ൽ ഊ​രി​യെ​ടു​ത്തും ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കൃ​ത്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പു​ല​ർ​ച്ചെ 4.45 മ​ണി​യോ​ടെ കു​ട്ടി​യെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ്ര​തി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ശു​വി​നെ ക​റ​ക്കാ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ വ​ല്യ​ച്ഛ​ൻ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച വാ​തി​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി വീ​ടി​ന് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​ത്.

    കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ കു​ട​ക് കു​ഞ്ചി​ല സ്വ​ദേ​ശി​നി പി.​എ. സു​വൈ​ബ​ത്തു​ൽ അ​സ്‍ലാ​മി​യ​യെ (20) കോ​ട​തി​പി​രി​യും വ​രെ ത​ട​വി​നും 1000 രൂ​പ പി​ഴ അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശി​ക്ഷി​ച്ചു. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ് യു​വ​തി. പ്ര​തി മോ​ഷ്ടി​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചെ​ന്ന​താ​ണ് യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റം. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ആ​യി​രു​ന്ന ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പേ​രാ​വൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എം.​പി. ആ​സാ​ദാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ എ. ​ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യി. എ.​എ​സ്.​ഐ ശോ​ഭ​ന ലൈ​സ​ൺ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kanhangadRape Case
    News Summary - death sentence for kidnapping and raping girl
    Similar News
    Next Story
    X