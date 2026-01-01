Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡയാലിസിസിനിടെ​ രോഗികളുടെ മരണം: വിദഗ്​ധസംഘ​മെത്തി

    അണുബാധയുണ്ടോയെന്ന്​ പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം; എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയുടെ സഹായം തേടും
    ഡയാലിസിസിനിടെ​ രോഗികളുടെ മരണം: വിദഗ്​ധസംഘ​മെത്തി
    ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ട​യി​ൽ മ​രി​ച്ച ഹ​രി​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (60), കാ​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ​മ​ജീ​ദ് (43) 

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ ഗ​വ. താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​നി​ടെ ര​ണ്ട്​ രോ​ഗി​ക​ൾ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്​​ധ​സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ അ​പാ​ക​ത​ക​ളൊ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​തി​നാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടും. മു​ഴു​വ​ൻ യ​ന്ത്ര​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​വി​സ് ചെ​യ്യാ​നും അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ജ​ലം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ണു​വി​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന എ​ൻ​ഡോ ടോ​ക്‌​സി​ൻ എ​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഹ​രി​പ്പാ​ട്ടെ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സൗ​ക​ര്യം 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ഡോ. ​വി​വേ​ക്, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്​​ട​ർ ഡോ. ​സു​കേ​ഷ്, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (ഫാ​ർ​മ​സി) ഡോ. ​ബി​ന്ദു, ആ​ല​പ്പു​ഴ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡി.​എം.​ഒ ഡോ. ​ദി​ലീ​പ്, ഡോ. ​ഷ​ബീ​ർ, ഡോ. ​സു​മ​ൻ, ജ്യോ​തി​ഷ്​ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. നി​ല​വി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന 56 രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​അ​രു​ൺ ജേ​ക്ക​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​​ത്രി​യി​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന്​ വി​ധേ​യ​രാ​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി വ്യാ​പാ​രി ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ വെ​ട്ടു​വേ​നി ച​ക്ക​നാ​ട്ട്​ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (60), ഓ​ട്ടോ​​ഡ്രൈ​വ​ർ കാ​യം​കു​ളം പു​ളി​മു​ക്ക്​ പു​തു​ക്കാ​ട്​ വ​ട​ക്ക​തി​ൽ മ​ജീ​ദ്​ (53) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ഏ​ഴ്​ രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ്​ ഡ​യാ​ലി​സി​സി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഒ​ഴി​കെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​​ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. വി​റ​യ​ലും ഛർ​ദി​യു​മു​ണ്ടാ​യ മൂ​ന്നു​​പേ​രെ വ​ണ്ടാ​നം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കും ഒ​രാ​ളെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​നാ​ണ്​ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ ഹ​രി​പ്പാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കി​ട​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഐ.​സി.​യു ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ത​ട്ടാ​ര​മ്പ​ല​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്. മ​ജീ​ദി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​വും ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്. ഇ​രു​വൃ​ക്ക​യും ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തോ​ടെ 10 വ‌​ർ​ഷം​മു​മ്പാ​ണ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത്. സ​ഹോ​ദ​രി സു​ജാ​ത​യാ​ണ് വൃ​ക്ക ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റാ​താ​യ​തോ​ടെ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ഡ​യാ​ലി​സി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ ചി​കി​ത്സ​പി​ഴ​വി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കു​ടും​ബം പ​രാ​തി ന​ൽ​കും.

