Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Dec 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 10:25 PM IST

    സ്ഥാനാർഥികളുടെ മരണം; രണ്ടിടത്ത്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ മാറ്റി

    LDF, Karaduka; UDF ,BJP,improve, election, കാറഡുക്ക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ബി.ജെ.പി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ട്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മാ​റ്റി​​വെ​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ വ​ഴി​ഞ്ഞം, മ​ല​പ്പു​റം മൂ​ത്തേ​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പാ​യി​മ്പാ​ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തെ​ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​സ്റ്റി​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ലും​ പാ​യി​മ്പാ​ട​ത്തെ​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ലെ വ​ട്ട​ത്ത്​ ഹ​സീ​ന കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണു​മാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്ത്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. മൂ​ത്തേ​ട​ത്തേ​ത് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും. മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്ത​മെ​ന്നാ​ണ്​ ച​ട്ടം. എ​ന്നു വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ ക​മീ​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള മ​റ്റു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല.

    TAGS:candidatecandidate deathKerala Local Body Election
