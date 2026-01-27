Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 10:11 PM IST

    ചികിത്സകിട്ടാതെ മരണം: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്​ തള്ളി, ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പംന​ല്‍കി

    ചികിത്സകിട്ടാതെ മരണം: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്​ തള്ളി, ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പംന​ല്‍കി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ല്ലം പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി വേ​ണു ചി​കി​ത്സ കി​ട്ടാ​തെ മ​രി​ച്ചെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ത​ള്ളി. സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണി​ത്. പ​ക​രം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പം​ന​ല്‍കി. ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ര്‍ജ് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​ന്‍ജി​യോ​ഗ്രാ​മി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച പ​ന്‍മ​ന സ്വ​ദേ​ശി വേ​ണു മ​രി​ച്ച​ത് ചി​കി​ത്സ​യി​ലെ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​തി. ഭാ​ര്യ സി​ന്ധു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് നി​യോ​ഗി​ച്ച സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വേ​ണു​വി​നെ ആ​ദ്യം പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ച​വ​റ സി.​എ​ച്ച്.​സി​ക്കും തു​ട​ര്‍ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച ജി​ല്ലാ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും ഒ​ടു​വി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​നും വീ​ഴ്ച​സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ഡി.​എം.​ഇ നി​യോ​ഗി​ച്ച നാ​ലം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    Girl in a jacket

