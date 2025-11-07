Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 12:00 AM IST

    ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണം: ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന്​ ആവർത്തിച്ച്​ അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ ന​ട​ത്തി ഡി.​എം.​ഇ ഉ​ട​ൻ മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കൈ​മാ​റും
    ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരണം: ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന്​ ആവർത്തിച്ച്​ അധികൃതർ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ ചി​കി​ത്സ യ​ഥാ​സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. കൊ​ല്ലം പ​ന്മ​ന സ്വ​ദേ​ശി വേ​ണു​വാ​ണ് (48) ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച് സു​ഹൃ​ത്തി​ന്​ ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ച് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം മ​രി​ച്ച​ത്.

    അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ രോ​ഗി​യെ വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ‘ഹെ​പ്പാ​രി​ൻ’ മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ട​ത്തി. നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​യു​ണ്ടാ​യി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് രോ​ഗി എ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    ന​ൽ​കി​യ മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ത​മു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി മേ​ധാ​വി മാ​ത്യു ഐ​പ്പ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ (ഡി.​എം.​ഇ) വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ന് ന​ൽ​കി. പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി.​എം.​ഇ​യെ മ​ന്ത്രി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​ൻ മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, യൂ​നി​ഫോ​മി​ട്ട​വ​ർ നാ​യ​യെ നോ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന പോ​ലും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ ഒ​ന്നും പ​റ​യി​ല്ലെ​ന്നും രോ​ഗി ആ​രോ​പി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. രോ​ഗി​ക​ളോ​ട് കാ​രു​ണ്യ​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റാ​ൻ പ​ല​പ്പോ​ഴും ചി​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​വാ​യി തെ​റ്റാ​യ ധാ​ര​ണ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​ര​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala News
    News Summary - Death due to lack of treatment: Authorities reiterate that there is no basis for the allegation
    Similar News
    Next Story
    X