    date_range 28 Oct 2025 10:53 PM IST
    date_range 28 Oct 2025 10:53 PM IST

    എസ്​.എഫ്​.ഐ നേതാവിന്‍റെ പിഎച്ച്​.ഡി ശിപാർശ തടയണമെന്ന്​ ഡീനിന്‍റെ കത്ത്​

    എസ്​.എഫ്​.ഐ നേതാവിന്‍റെ പിഎച്ച്​.ഡി ശിപാർശ തടയണമെന്ന്​ ഡീനിന്‍റെ കത്ത്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ക​ന്​ സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക്​ ഡീ​നി​ന്‍റെ ക​ത്ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല കാ​മ്പ​സി​ലെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​വാ​യ വി​പി​ൻ വി​ജ​യ​ന് സം​സ്കൃ​തം സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്ന് സം​വാ​ദ സ​ഭ​യി​ൽ (ഓ​പ്പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സ്) പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി കൂ​ടി​യാ​യ ഓ​റി​യ​ന്‍റ​ൽ ഭാ​ഷ ഡീ​ൻ ഡോ. ​സി.​എ​ൻ വി​ജ​യ​കു​മാ​രി വി.​സി ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലി​ന്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പി.​എ​ച്ച്.​ഡി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​യി മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശി​പാ​ർ​ശ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ചേ​രു​ന്ന സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഈ ​നീ​ക്കം. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ ന​ട​ന്ന ഓ​പ്പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ലാ​ണ്​ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ന​ൽ​കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്.

    ച​ട്ട​മ്പി​സ്വാ​മി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ‘സ​ദ്ഗു​രു സ​ർ​വ​സ്വം - ഒ​രു പ​ഠ​നം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലാ​ണ് പി​എ​ച്ച്.​ഡി​ പ്ര​ബ​ന്ധം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ഓ​പ്പ​ൺ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ൽ നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലോ സം​സ്കൃ​ത​ത്തി​ലോ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​നു​ള്ള ഭാ​ഷാ പ​രി​ജ്ഞാ​നം ഗ​വേ​ഷ​ക വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഗ​വേ​ഷ​ണ രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള പി​ഴ​വു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​തെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നും ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ന്റെ ഗൈ​ഡും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള ര​ണ്ട് ​പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രു​മാ​ണ് പ്ര​ബ​ന്ധം മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി വി.​സി ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ​കു​പ്പ്​ മേ​ധാ​വി​ക്കു​ള്ള വ്യ​ക്​​തി വി​രോ​ധ​മാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ന്റെ വാ​ദം.

    ഡീ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സേ​വ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യും വി.​സി​ക്ക്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി.

