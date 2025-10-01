Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡേറ്റാബാങ്ക്; നിയമവിരുദ്ധമായി ഭൂമി തരംമാറ്റിയവർക്ക് കുരുക്ക് മുറുക്കി ഹൈകോടതി

    പു​ര​യി​ട​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും ആ ​ഭൂ​മി ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താം
    high court
    കേരള ഹൈകോടതി

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചും തെ​റ്റാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കി​യും തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തി​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഭൂ​മി ത​രം​മാ​റ്റി​യ​വ​ർ​ക്ക് കു​രു​ക്ക് മു​റു​ക്കി ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി. ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് രേ​ഖ​യാ​യ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലോ അ​ടി​സ്ഥാ​ന നി​കു​തി ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലോ (ബി.​ടി.​ആ​ർ) പു​ര​യി​ട​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും ആ ​ഭൂ​മി ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ലെ ​കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ​ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ധി. കൊ​ല്ലം ക​ല​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​നെ​യും മ​റ്റും തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    റീ​സ​ർ​വേ ബി.​ടി.​ആ​റി​ൽ പു​ര​യി​ട​മാ​യി​രു​ന്നാ​ലും ഭൂ​മി​യു​ടെ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ളും ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി, അ​ത്ത​രം ഭൂ​മി​ക​ൾ​കൂ​ടി ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, വാ​ങ്ങു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ടെ സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ പ​ക​ർ​പ്പു​ക​ളും ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ചി​ത്ര​വും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വീ​ട് പ​ണി​യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ‘നി​ല’​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​മി റീ​സ​ർ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ബി.​ടി.​ആ​റി​ൽ പു​ര​യി​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യാ​ലും 2008ലെ ​കേ​ര​ള നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ​ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ങ്ങ​നെ ബി.​ടി.​ആ​റി​ൽ പു​ര​യി​ട​മാ​യി​രു​ന്നാ​ലും 2008 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12നു​ശേ​ഷം നെ​ൽ​വ​യ​ലി​ന്റെ​യോ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ത്തി​ന്റെ​യോ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​വി​ധം കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന ഭൂ​മി, ഏ​തു സ​മ​യ​ത്തും ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യ സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ​ക്കെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച ക​ക്ഷി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്, ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഇ​വി​ടെ ബി.​ടി.​ആ​റി​ലെ ഭൂ​മി​യു​ടെ ‘പു​ര​യി​ടം’ എ​ന്ന ത​രം​തി​രി​വ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​മാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ വാ​ദം ത​ള്ളി. നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്ക് ആ​ണ് നി​ർ​ണാ​യ​ക രേ​ഖ. അ​തി​ൽ ഏ​തു ഭൂ​മി​യും ഏ​തു സ​മ​യ​ത്തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    ബി.​ടി.​ആ​റി​ൽ പു​ര​യി​ട​മാ​യും ഡേ​റ്റാ​ബാ​ങ്കി​ൽ നെ​ൽ​വ​യ​ലാ​യോ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​മാ​യോ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ഭൂ​മി, പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി നി​ർ​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് സ​ർ​വേ വ​ഴി​യും മ​റ്റും നി​ക​ത്തു​ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ലാ​ണ് ഈ ​അ​വ​സ്ഥ വ​രു​ക. സെ​റ്റി​ൽ​മെ​ന്റ് ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ ‘നി​ലം’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ പ​രാ​തി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നും മ​റ്റും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്റ്റോ​പ് മെ​മ്മോ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

