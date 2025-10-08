Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    8 Oct 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    8 Oct 2025 1:57 PM IST

    കടന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ ക്ഷീരകർഷകന് ദാരുണാന്ത്യം; മകനും അയൽവാസിക്കും പരിക്ക്

    കടന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ ക്ഷീരകർഷകന് ദാരുണാന്ത്യം; മകനും അയൽവാസിക്കും പരിക്ക്
    ആലുവ: കടന്നൽ ആക്രമണത്തിൽ ക്ഷീരകർഷകൻ മരിച്ചു. രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മകനും അയൽവാസിക്കും പരിക്കേറ്റു. തോട്ടുമുഖം മഹിളാലയം പറോട്ടിൽ ലൈനിൽ കുറുന്തല കിഴക്കേതിൽ വീട്ടിൽ ശിവദാസനാണ് (68) കടന്നൽ കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്.

    ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. സമീപത്തെ പറമ്പിൽ കെട്ടിയിരുന്ന പശു കരയുന്നത് കേട്ട് ചെന്ന ശിവദാസിനെ കടന്നൽക്കൂട്ടം പൊതിയുകയായിരുന്നു. ശിവദാസിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് മകൻ പ്രഭാതാണ് (32) ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സമീപ വാസിയായ പനച്ചിക്കൽ വീട്ടിൽ അജിയും (40) എത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും ആലുവ ലക്ഷ്മി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    Death News dairy farmer wasp attack
    Dairy farmer dies tragically in wasp attack
