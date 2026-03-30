    Posted On
    30 March 2026 10:03 PM IST
    Updated On
    30 March 2026 10:03 PM IST

    ഡി.എ കുടിശ്ശിക: അവസാന ഗഡു ഏപ്രിൽ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​താ​ണി​ത്
    കൊ​ച്ചി: സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഡി.​എ​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഗ​ഡു ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. കു​ടി​ശ്ശി​ക 2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഗ​വ. പ്ലീ​ഡ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ട്ടു​ ഗ​ഡു​വാ​യി കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഒ​ഫ് ഓ​ൾ കേ​ര​ള യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എം​പ്ലോ​യീ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. മ​ഹേ​ഷ് ന​ൽ​കി​യ ഉ​പ​ഹ​ജി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ ഒ​രു ഗ​ഡു​വെ​ങ്കി​ലും മാ​ർ​ച്ച് 31ന​കം ന​ൽ​കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്ന് കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു.

    കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ ഒ​രു ഗ​ഡു​വെ​ങ്കി​ലും മാ​ർ​ച്ച് 31ന​കം ന​ൽ​കാ​നും കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്ക്​ ന്യാ​യ​മാ​യ പ​ലി​ശ ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി. 2021 ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ​യു​ള്ള ഡി.​എ കു​ടി​ശ്ശി​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​ട്ടു ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി 2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ശ​ദ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഉ​പ​ഹ​ര​ജി.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ തേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഗ​വ. പ്ലീ​ഡ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്​ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ഏ​പ്രി​ൽ എ​ട്ടി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി​ജു എ​ബ്ര​ഹാം മാ​റ്റി.

    TAGS:Kerala High CourtDA dues
    News Summary - DA dues: Last installment along with April salary
