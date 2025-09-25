Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:50 PM IST

    ക്ഷാമബത്ത കുടിശ്ശിക: സ്കീം തയാറാക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    kerala high court
    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ്കീം ​ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഡി.​എ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ൽ 25 ശ​ത​മാ​ന​മെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എം​പ്ലോ​യീ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ. മ​ഹേ​ഷ് അ​ട​ക്കം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​എ. സി​യാ​ദ് റ​ഹ്‌​മാ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന സ്കീം ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത​യും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22ലെ ​ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കോ​ട​തി, തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ഗ​ഡു​ക്ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:Kerala High Court
