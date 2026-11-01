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    'മുരശ്' ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക്; കേരളത്തിൽ നാല് ദിവസം മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത

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    മുരശ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക്; കേരളത്തിൽ നാല് ദിവസം മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഓ​ർ​ണ​ബി’​ന് പി​ന്നാ​ലെ ആ​ന്ധ്ര​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി അ​ടു​ത്ത ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ്​ വ​രു​ന്നു. ബം​ഗാ​ൾ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട തീ​വ്ര ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം ‘മു​ര​ശ്’​ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റാ​യി ശ​ക്​​തി​പ്രാ​പി​ച്ചെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വാ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റാ​ണി​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ന് മു​ര​ശ്​ എ​ന്നു പേ​രി​ട്ട​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ തീ​വ്ര ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം ശ​ക്​​തി​യാ​ർ​ജി​ച്ച്​ തീ​വ്ര​ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റാ​യി മാ​റും. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലു​വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് തെ​ക്ക​ൻ ആ​ന്ധ്ര തീ​ര​ത്ത്​ നെ​ല്ലൂ​രി​നും ന​ര​സാ​പു​ര​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റാ​യി ക​ര തൊ​ടും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് നേ​രി​ട്ട് ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 30-40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടി​ന്​ പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, മൂ​ന്നി​ന്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, നാ​ലി​ന്​ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ഇ​ടു​ക്കി, പാ​ല​ക്കാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ അ​ല​ർ​ട്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

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    News Summary - Cyclone Murasu Heading Towards Andhra Coast; Kerala Prepares for 4 Days of Heavy Rain
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