ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ 24 മണിക്കൂറിനകം ചക്രവാതച്ചുഴിക്ക് സാധ്യത; കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരും

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾകടലിൽ അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചക്രവാതചുഴി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടി, മിന്നൽ, കാറ്റോട് കൂടിയ മഴ ലഭിച്ചേക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ചക്രവാതചുഴി മെയ്‌ ഏഴിന് ന്യൂന മർദ്ദമായും എട്ടോടെ തീവ്ര ന്യൂന മർദ്ദമായും ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾകടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പാതയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. Show Full Article

Cyclone likely to form in Bay of Bengal within 24 hours; Rain will continue in Kerala for five more days