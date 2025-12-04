Begin typing your search above and press return to search.
    ദിത്വ ചുഴലിക്കാറ്റ്: അലയൊലികൾ കേരളത്തിലും

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ന്‍റെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും നേ​രി​യ​തോ​തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് കാ​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ ക​ന​ത്തു​പെ​യ്യു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ശ​ക്തി​കു​റ​ഞ്ഞ മ​ഴ​യാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞു. പ​ല​യി​ട​ത്തും ത​ണു​ത്തു​മൂ​ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നോ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യു​ടെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. വ‍്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ്. താ​പ​നി​ല​യി​ൽ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വൃ​ശ്ചി​ക​മാ​സ​ത്തി​ലെ മ​ഴ കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​യെ​യും മ​റ്റു ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​ച​ക്ര​വാ​ത​ച്ചു​ഴി​യാ​യി ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ക​ട​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ​താ​യി കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി മീ​റ്റി​യ​റോ​ള​ജി​സ്റ്റ് രാ​ജീ​വ​ൻ എ​രി​കു​ളം പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തെ കാ​ര‍്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു ദി​വ​സം​കൂ​ടി തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കു​ം.

