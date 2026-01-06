ചക്രവാതച്ചുഴി: കേരളത്തിൽ മഴക്ക് സാധ്യത

ചക്രവാതച്ചുഴി: കേരളത്തിൽ മഴക്ക് സാധ്യതtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കേരളത്തിൽ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. ബംഗ്ലാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഭൂമധ്യരേഖക്ക് സമീപമുള്ള ചക്രവാതചൂഴിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ കേരളത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലി മീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം. ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ തെക്കൻ തമിഴ്നാട് മേഖലയിലാണ് മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ചക്രവാതച്ചുഴി ശ്രീലങ്കയുടെ ഭാഗത്ത് എത്തുന്നത് അനുസരിച്ചു കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും.
കേരളത്തിൽ മധ്യ- തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. ജനുവരി 9ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, കന്യാകുമാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
