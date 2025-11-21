Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:49 PM IST

    സൈബർ തട്ടിപ്പ്: 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി തിരിച്ചുപിടിച്ച് പൊലീസ്

    ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട (തൃ​ശൂ​ർ): സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം വി​ല​വ​രു​ന്ന ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്. ത​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സാ​ണ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​പ്ര​കാ​രം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഹാ​ർ​ഡ്‌​വെ​യ​ർ ക്രി​പ്റ്റോ വാ​ല​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണി​ത്. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 2023 ന​വം​ബ​ർ 24 മു​ത​ൽ 2024 ജ​നു​വ​രി 28 വ​രെ 1,12,09,651 രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യു​ടെ സെ​ബ്പേ എ​ന്ന ക്രി​പ്റ്റോ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വാ​ല​റ്റി​ൽ 11,752 യൂ​നി​റ്റ് ഡോ​ള​ർ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തും, അ​തി​ന്റെ മൂ​ല്യം ഏ​ക​ദേ​ശം 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഈ ​തു​ക തി​രി​കെ​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. തൃ​ശൂ​ർ റേ​ഞ്ച് ഡി.​ഐ.​ജി ഹ​രി​ശ​ങ്ക​ർ, റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി.

    ഡി.​സി.​ആ​ർ.​ബി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ, റൂ​റ​ൽ സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്, എ​സ്.​ഐ ബെ​ന്നി ജോ​സ​ഫ്, ജി.​എ​സ്.​ഐ അ​നൂ​പ്, സി.​പി.​ഒ ശ്രീ​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Cyber CrimeCryptocurrency
    News Summary - Cyber ​​fraud: Police recover cryptocurrency worth Rs 10 lakh
