Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസൈബർ ആക്രമണം: എം.എ....
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 1:29 PM IST

    സൈബർ ആക്രമണം: എം.എ. ഷഹനാസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതിനൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    ma shanas
    cancel
    camera_alt

    എം.എ. ഷഹനാസ്


    കോഴിക്കോട്: സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരേ കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ എം.എ. ഷഹനാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പരാതി എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയിൽനിന്നുണ്ടായ മോശം പെരുമാറ്റം തുറന്നുപറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരേ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ഷഹനാസിന്റെ പരാതി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെയും അനുയായി നിബു വർഗീസ് ആണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ തന്നെ അപമാനിക്കുന്നത്.

    സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നരീതിയിൽ മോശമായ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. താൻ ഭർത്താവും കുട്ടിയുമായി ജീവിച്ചുവരികയാണ്. സൈബർ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് താനും കുടുംബവും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്. നിബു വർഗീസിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ലിങ്കും പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളും സഹിതമാണ് ഷഹനാസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief ministercomplaintCyber ​​attack
    News Summary - Cyber ​​attack: M.A. Shahnaz files complaint with Chief Minister
    Similar News
    Next Story
    X