Madhyamam
    Kerala
    6 Oct 2025 9:13 AM IST
    6 Oct 2025 9:13 AM IST

    ചാൻസലറുടെയും വി.സിമാരുടെയും അധികാരം വെട്ടൽ: വിവാദ ബില്ലുകൾ ഇന്ന്​ സഭയിൽ

    അ​ധി​ക ഭൂ​മി ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ബി​ൽ, മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ, കേ​ര​ള പൊ​തു​സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ബി​ൽ എ​ന്നി​വ​യും സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തും
    ചാൻസലറുടെയും വി.സിമാരുടെയും അധികാരം വെട്ടൽ: വിവാദ ബില്ലുകൾ ഇന്ന്​ സഭയിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബി​ല്ലും 13 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി.​സി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ര​ണ്ട് ബി​ല്ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ്​ പ്ര​ധാ​ന ബി​ല്ലു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ കൈ​വ​ശ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ധി​ക ഭൂ​മി ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ബി​ൽ, മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ, കേ​ര​ള പൊ​തു​സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ബി​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ മ​റ്റു​ള്ള​വ.

    കേ​ര​ള, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, എം.​ജി, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​ല​ടി, കു​സാ​റ്റ്, കെ.​ടി.​യു, മ​ല​യാ​ളം, ഓ​പ​ൺ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി, ആ​രോ​ഗ്യ, ഫി​ഷ​റീ​സ്, കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്‍റെ/ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗം ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ വി.​സി വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വി.​സി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​. വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ഭേ​ദ​ഗ​തി.

    ഐ.​ടി/ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ഗ​ൽ​ഭ​നാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​കു​ന്ന സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ യു.​ജി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ഗ​​വേ​ണേ​ഴ്​​സ്​ പ്ര​തി​നി​ധി, ഐ.​ടി/ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള ശാ​സ്ത്ര​സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി. ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ ​സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി ഇ​ല്ല.

    വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​പ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ മൂ​ന്ന്​ പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ പാ​ന​ൽ ഐ​ക​ക​ണ്​​ഠേ​ന​യോ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മോ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ത​യാ​റാ​ക്കി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നും ബി​ല്ലി​ൽ​ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 70 വ​യ​സ്സാ​ക്കാ​നും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​യാ​ക്കാ​നും മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പും പ്ര​ത്യേ​ക ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളം ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്​​ഡ​ഡ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ വ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഒ​ന്നാം ഭാ​ഷ മ​ല​യാ​ളം ആ​ക്കാ​നും എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ വ്യാ​പ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ട ഭാ​ഷ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ബി​ല്ലി​ലു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ റീ​സ​ർ​വേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി രേ​ഖ​ക​ൾ ​പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​തി​ക്ക്​ അ​ധി​ക ഭൂ​മി കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്​ അ​ധി​ക ഭൂ​മി ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ബി​ൽ.

