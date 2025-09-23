Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവാഹന നികുതി: ദുൽഖർ,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 1:13 PM IST

    വാഹന നികുതി: ദുൽഖർ, പൃഥ്വിരാജ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    dulquer salmaan
    cancel
    camera_alt

    ആഡംബര വാഹന നികുതി സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നു

    Listen to this Article

    ​കൊച്ചി: ഓപറേഷൻ നുംഖോർ എന്ന പേരിൽ സിനിമാതാരങ്ങളുടെയും വ്യവസായികളുടെയും വീടുകളിലടക്കം കസ്റ്റംസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക റെയ്ഡ്. ഭൂട്ടാൻ വഴി നികുതി വെട്ടിച്ച് ആഡംബര കാറുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് അന്വേഷണം. മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശോധന.

    കേരളത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ് എന്നിവരടക്കം പ്രമുഖ നടൻമാരുടെയും വ്യവസായികളുടെയും വീടുകളിലും കാർവിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്. അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ 30 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ദുൽഖറിന്റെ പനമ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലും പൃഥ്വിരാജിന്റെ തേവരയിലെ വീട്ടിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

    ദുൽഖറിന്റെ നിസാൻ പെട്രോൾ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ എന്നീ വാഹനങ്ങളുടെ ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചാണ് പരിശോധന. ഇവർക്ക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇടനിലക്കാരായി നിന്നവർ നികുതി വെട്ടിച്ചതായാണ് ആരോപണം.

    വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഭൂട്ടാനിലേക്ക് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ എത്തിച്ച് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ഉപയോഗിച്ച വാഹനമെന്ന നിലയിൽ കുറഞ്ഞ നികുതിനിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് വിൽപന നടത്തുന്നു എന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നും തുടർന്ന് കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റുകയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dulquer SalmaanPrithviraj SukumaranCustoms raidOperation Numkur
    News Summary - Customs raids at residences of film stars
    Similar News
    Next Story
    X