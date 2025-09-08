Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 7:07 AM IST

    വഴിപാടായി ഡി.ജി.പിമാരുടെ സർക്കുലറുകൾ; ‘കാക്കി’ കൈയൂക്കിൽ നാണംകെട്ട് സർക്കാർ

    മുഖ്യമന്ത്രി പൊലീസ് ഉന്നതലയോഗം വിളിച്ചേക്കും
    വഴിപാടായി ഡി.ജി.പിമാരുടെ സർക്കുലറുകൾ; ‘കാക്കി’ കൈയൂക്കിൽ നാണംകെട്ട് സർക്കാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘മൃ​ദു ഭാ​വേ ദൃ​ഢ കൃ​ത്യേ’ എ​ന്ന കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ആ​പ്ത​വാ​ക്യ​ത്തെ​പ്പോ​ലും നാ​ണം​കെ​ടു​ത്തി സേ​ന​യി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ള്ളി​ൽ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന കൈ​യൂ​ക്കി​ൽ നാ​ണം​കെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റും. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ന്നാം​മു​റ​യും പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലം മു​ത​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​മാ​രും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ളും കാ​റ്റി​ൽ​പ​റ​ത്തി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മൂ​ന്നാം​മു​റ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​മാ​രു​ടെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​യോ​ഗം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ളി​ച്ചേ​ക്കും.

    സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ കൈ​ക്ക​രു​ത്ത് കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ഭാ​വ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ര​ണ​വും മ​ർ​ദ​ന​വും പൊ​ലീ​സി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി​ക​ളും തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​യ​തോ​ടെ ലോ​ക്നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ല് സ​ർ​ക്കു​ല​റു​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    2016ൽ ​കൊ​ല്ല​ത്ത് വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ വ​യ​ര്‍ലെ​സ് സെ​റ്റ് കൊ​ണ്ട് യു​വാ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ര്‍ദി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി.​ജി.​പി ബെ​ഹ്റ​ക്ക് പ​ര​സ്യ​മാ​യി ക്ഷ​മ ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന വേ​ള​യി​ലും, ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന​പാ​ല​ന വേ​ള​യി​ലും പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ​പോ​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് അ​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ ബ​ഹ്റ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വാ​രാ​പ്പു​ഴ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് 2018ൽ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 471 പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ലോ​ക്ക​പ്പു​ക​ളും 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സി.​സി.​ടി.​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ അ​പ്പോ​ഴും കൈ​ത്ത​രി​പ്പ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ മൂ​ന്നാം​മു​റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ്‌ മേ​ധാ​വി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്‌ മേ​ധാ​വി​മാ​ർ​ക്ക്‌ ക​ത്ത​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ക്രി​മി​ന​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ ഡ്യൂ​ട്ടി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്‌ ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ്‌ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യും മ​ർ​ദ​ന​വും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​സ്.​പി​മാ​ർ ര​ഹ​സ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​ജി.​പി അ​നി​ൽ​കാ​ന്തും സ​ര്‍ക്കു​ല​റി​റ​ക്കി. പ​ക്ഷേ കാ​ര്യ​മാ​യൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല. ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​വും ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ളും പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​മി​ഞ്ഞ് കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ആ​ളു​ക​ളെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ റേ​ഞ്ച് ഐ.​ജി​യു​ടെ​യോ ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ​യോ രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ​ർ​വീ​സി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തും ച​ട​ങ്ങു​മാ​ത്ര​മാ​യി.

