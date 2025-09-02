Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 7:27 AM IST

    ‘കേരള’യിലും കെ.ടി.യുവിലും ഇന്ന്​ നിർണായക സിൻഡിക്കേറ്റ്​ യോഗം

    syndicate meeting in kerala and ktu
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭ​ര​ണ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ കേ​ര​ള, സാ​​ങ്കേ​തി​ക (കെ.​ടി.​യു) സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് യോ​ഗം ചേ​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ.​കെ.​എ​സ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി.​സി ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്നു​മ്മ​ലു​മാ​യി​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്ന ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ലാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഭ​ര​ണ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്​.

    ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക്​ ശേ​ഷം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​യി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​ത്. ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റു​ടെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള കേ​സ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ഇ​ന്ന്​ ചേ​രു​ന്ന സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ വി​ഷ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ വി.​സി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​റെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത വി.​സി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്താ​നു​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ട​ത് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്കം. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട 100 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പി.​എം ഉ​ഷ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ വി​നി​യോ​ഗം, പി.​എ​ച്ച്.​ഡി അം​ഗീ​കാ​രം, വി​വി​ധ ഗ​വേ​ഷ​ക ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ജ​ണ്ട​യാ​യി വ​രും.

    ബ​ജ​റ്റ്​ പാ​സാ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ശ​മ്പ​ളം പോ​ലും ന​ൽ​കാ​നാ​കാ​ത്ത ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ കെ.​ടി.​യു ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ന​ൽ ത​ള്ളി ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ നി​യ​മി​ച്ച വി.​സി ഡോ. ​ശി​വ​പ്ര​സാ​ദു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്​​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ കെ.​ടി.​യു​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. മൂ​ന്ന്​ ത​വ​ണ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റും ഒ​രു ത​വ​ണ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ഗ​വേ​ണേ​ഴ്​​സും കൂ​ട്ട​ബ​ഹി​ഷ്​​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​തെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു​ത​വ​ണ സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യും ക്വാ​റം തി​ക​യാ​തെ പി​രി​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്​​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ വി.​സി ആ​ദ്യം ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ​യും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ​യും സ​മീ​പി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നെ നേ​രി​ട്ട് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ക്കാ​ൽ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ഇ​ന്ന് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ഗ​വ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രെ​ത്തി; ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കെ.​ടി.​യു​വി​ൽ സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് ബ​ജ​റ്റ്​ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ ക്വാ​റം തി​ക​യാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​സ​ന്ധി. വി.​സി​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലു​ള്ള കേ​സ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി ഫി​നാ​ൻ​സ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​തും ബ​ജ​റ്റ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തും. കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന​ത്തെ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് ബ​ജ​റ്റ് പാ​സാ​ക്കി​യാ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഗ​വേ​ണേ​ഴ്​​സ്​ അം​ഗി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ശ​മ്പ​ള​വും പെ​ൻ​ഷ​നും ഓ​ണ​ത്തി​ന് മു​മ്പ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ, ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ഗ​വേ​ണേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വി.​സി അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യി ബ​ജ​റ്റ് പാ​സാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    News Summary - Crucial syndicate meeting today in 'Kerala' and KTU
