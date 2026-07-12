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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 11:12 PM IST

    സ്വാ​ശ്ര​യ ന​ഴ്​​സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ മ​റി​യു​ന്ന​ത്​ കോ​ടി​ക​ൾ

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    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഫീ​സി​ന് പു​റ​മെ അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ പ​ത്ത്​ ല​ക്ഷം വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു
    സ്വാ​ശ്ര​യ ന​ഴ്​​സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ മ​റി​യു​ന്ന​ത്​ കോ​ടി​ക​ൾ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്വാ​ശ്ര​യ ന​ഴ്​​സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​റി​യു​ന്ന​ത്​ കോ​ടി​ക​ൾ. 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​നാ​ധി​കാ​രം സ്വാ​ശ്ര​യ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ്​ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ രൂ​പ സീ​റ്റി​ന്​ ത​ല​വ​രി ചു​മ​ത്തി പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ പ​കു​തി സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നാ​ധി​കാ​രം. എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ വ​ഴി​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ബാ​ക്കി പ​കു​തി സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഫീ​സി​ൽ​ പ്ര​വേ​ശ​നാ​ധി​കാ​രം മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്.

    കാ​ത്ത​ലി​ക്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ന​ഴ്​​സി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ൾ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​യാ​ണ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്രൈ​വ​റ്റ്​ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ കോ​ള​ജ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്റ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച്​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​ര​ണ്ട്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ൾ സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. ഇ​വ​യി​ൽ പ​ല കോ​ള​ജു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഫീ​സി​ന്​ പു​റ​മെ അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ പ​ത്ത്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ബി.​എ​സ്​​സി ന​ഴ്​​സി​ങ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഫീ​സ്​ മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന കോ​ള​ജു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. സീ​റ്റ്​ ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​ന്​ ത​ട​യി​ടാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ല. പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    നേ​ര​ത്തെ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്, ബി.​ഡി.​എ​സ്​ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ സ്വാ​ശ്ര​യ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ ക​ച്ച​വ​ട​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ഴ്​​സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ളെ പോ​ലെ ന​ഴ്​​സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​യും പ്ര​വേ​ശ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ശ​ക്​​ത​മാ​ണ്. അ​തി​നി​ടെ ന​ഴ്സി​ങ്, പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 65432 പേ​രാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ത്​ 51000 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ​വി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം എ​ന്തെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും വ്യ​ക്​​ത​ത​യി​ല്ല.

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    TAGS:kerala medical admissionself-financingPARAMEDICAL COURSES
    News Summary - Crores change hands for admission to self-financing nursing and paramedical courses.
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