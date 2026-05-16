    date_range 16 May 2026 10:23 PM IST
    date_range 16 May 2026 10:23 PM IST

    ഹരജി നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക​യി​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ​ച്ചുവെ​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ
    മുഹമ്മദ് റിയാസിനും വീണക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ കേ​സെടുക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക​യി​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മ​റ​ച്ച് വ​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ഭാ​ര്യ വീ​ണ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ല്‍ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി ത​ള്ളി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ച​ട്ട പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ്​​ക്ലാ​സ്​ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​ട്ട്​ ടാ​നി​യ മ​റി​യം ജോ​സ് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്.

    ഹ​ര​ജി​യി​ൽ മ്യൂ​സി​യം പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ രേ​ഖ​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നാ​യ നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര നാ​ഗ​രാ​ജി​ന്‍റെ വാ​ദം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​ന്‍റെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക​യി​ല്‍ ഭാ​ര്യ​യാ​യ വീ​ണ തൈ​ക്ക​ണ്ടി സി.​എം.​ആ​ര്‍.​എ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് കൈ​പ്പ​റ്റി​യ 1.72 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക് കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം. ഭാ​ര്യ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ക​രാ​റു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    News Summary - Petition to file criminal case against Muhammad Riyaz and Veena dismissed
