Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    25 Sept 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:29 AM IST

    ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽചാട്ടം;കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു

    ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി
    ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽചാട്ടം;കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു
    പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമി

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: സൗ​മ്യ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ശ​ദാ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 25ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി ജ​യി​ൽ ചാ​ടി​യ​ത്. സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ടൗ​ണ്‍ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൊ​ടേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഡി.​ജി.​പി കേ​സ് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​ന് വി​ട്ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​സ് രേ​ഖ​ക​ള്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൊ​ടേ​രി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് എ​സ്.​പി പി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. കേ​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് ഫ​യ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​യെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ല്‍ വി​യ്യൂ​ര്‍ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​യു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യം ജ​യി​ലി​ന​ക​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍ വാ​ങ്ങാ​നും അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കും. ജ​യി​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, മ​റ്റ് ത​ട​വു​കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും.

    ശി​ക്ഷാ​ത​ട​വു​കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി ജ​യി​ൽ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് സം​ര​ക്ഷ​ണ​വ​ല​യം ഭേ​ദി​ച്ച് ചാ​ടി​യെ​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​വി​ൽ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സെ​ല്ലി​ന്റെ ഇ​രു​മ്പ​ഴി​ക​ൾ മു​റി​ച്ച​ത്, മ​റ്റാ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും സ​ഹാ​യ​മു​ണ്ടാ​യോ, പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യോ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും.

    2011 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​നാ​ണ് ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​യ സൗ​മ്യ​യെ എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ഷൊ​ർ​ണൂ​ര്‍ പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ ട്രെ​യി​നി​ലെ വ​നി​ത ക​മ്പാ​ര്‍ട്ട്‌​മെ​ന്റി​ല്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി ക്രൂ​ര​മാ​യി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ട്രെ​യി​നി​ന് പു​റ​ത്തു​വെ​ച്ചും അ​തി​ക്ര​മം തു​ട​ര്‍ന്നു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ സൗ​മ്യ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​കേ​സി​ല്‍ ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​ക്ക് കോ​ട​തി വ​ധ​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​മാ​യി കു​റ​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    crime branch Soumya Murder Case Govindachamy jailbreak Crime News
