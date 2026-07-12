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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 11:24 PM IST

    ക്രൈം​​ബ്രാ​​ഞ്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം; പി.​എ​സ്.​സി നി​ല​പാ​ട്​ ഇ​ന്ന​റി​യാം

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    Kerala PSC
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​​രീ​​ക്ഷ​ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ക്രൈം​​ബ്രാ​​ഞ്ച്​ എ​​സ്.​​ഐ.​​ടി​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പി.​​എ​​സ്‌.​​സി യോ​ഗം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ചേ​രും. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നോ​ട്​ ക​മീ​ഷ​ൻ എ​ന്ത്​ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റി​യാം. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ക​മീ​ഷ​നി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്​ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ടി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ട്​ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നും ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചു​​വെ​ക്കാ​നും പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് ക​ഴി​യും.

    ഇ​തി​നാ​യി നി​​യ​​മോ​​പ​​ദേ​​ശം തേ​ടാ​നും കോ​​ട​​തി​​യെ സ​​മീ​​പി​​ക്കാ​​നു​മാ​ണ്​ സാ​​ധ്യ​​ത​യെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ആ​സൂ​ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ്​ പ​​രീ​​ക്ഷ​​ക​​ളു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട രേ​​ഖ​​ക​​ൾ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് ഐ.​ജി എ​സ്. അ​ജി​ത ബീ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​​സ്.​​ഐ.​​ടി ഉ​ട​ൻ പി.​​എ​​സ്‌.​​സി​​ക്ക്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ക​​ത്ത്​ ന​​ൽ​​കും. പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​സ്.​ഐ.​ടി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​രോ​ട്​ എ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ പി.​എ​സ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​രീ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നും ഫ​യ​ലു​ക​ൾ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്താ​നും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ പ​രാ​തി​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​​നെ​യും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​നെ​യും സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഒ​ഴി​വി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2:1 അ​നു​പാ​തം അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ നി​യ​മ​ന​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ട്​ ഒ​ഴി​വു​ക​ളും പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക്​ ഈ ​ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ഡ​യ​റ്റി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക്, തൃ​ശൂ​ർ ഡ​യ​റ്റി​ൽ പ്ലാ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ലാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റൊ​രാ​ളെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി നി​യ​മി​ച്ചു. പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യേ​ണ്ട ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ലാ​യി​രു​ന്ന ആ​ളെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​ന ശി​പാ​ർ​ശ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ പി​എ​സ്.​സി​യും, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ത​സ്തി​ക​യി​ൽ വി​ഷ​യ മാ​റ്റം ന​ൽ​കി നി​യ​മി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പും അ​നീ​തി കാ​ണി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

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    TAGS:Kerala Governmentpsckerala psc
    News Summary - Crime Branch investigation; PSC's stance to be known today
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