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    പി.​എ​സ്.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്​ ഹാജരായേ പറ്റൂ

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    നിയമോപദേശത്തിനുശേഷം തുടർനടപടിക്ക്​ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്
    പി.​എ​സ്.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്​ ഹാജരായേ പറ്റൂ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​രീ​ക്ഷാ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ൽ പി.​എ​സ്.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന് ഹാ​ജ​രാ​യേ പ​റ്റൂ​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലു​റ​ച്ച്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​ണ്​​അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ​ തീ​രു​മാ​നം.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ൻ ഐ.​ജി അ​ജീ​താ​ബീ​ഗം പി.​എ​സ്.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കും. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ആ​ർ. ബൈ​ജു​വി​നെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന്​ വി​ളി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ സ്ഥാ​പ​ന​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യൊ​ന്നും പി.​എ​സ്.​സി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ൻ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളെ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന്​ അ​റി​യാ​നാ​ണ്​ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യ​ത്.

    പി.​എ​സ്.​സി നി​ല​പാ​ടി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കും. ക്രി​മി​ന​ൽ ച​ട്ട പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ത്തു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ വി​വേ​ച​ന അ​ധി​കാ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പി.​എ​സ്.​സി നി​ല​പാ​ട് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് നേ​ര​ത്തെ നി​രാ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. വി​ശ​ദ​മാ​യ നി​യ​മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്, പി.​എ​സ്.​സി​ ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ല്ലാ​തെ അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് മൊ​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ​ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പി.​എ​സ്.​സി ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, പ​രീ​ക്ഷാ​ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് പി.​എ​സ്.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷാ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു​ത​ല ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Crime Branch Insists on Kerala PSC Officials' Appearance Over Exam Irregularities
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