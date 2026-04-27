    Kerala
    Posted On
    date_range 27 April 2026 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 11:09 PM IST

    ക​സേ​ര​പ്പോ​രി​ൽ ‘ക്രി​യേ​റ്റീ​വ്’ ബ​ദ​ലു​ക​ൾ; ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​തെ കെ.​പി.​സി.​സി

    പ​രോ​ക്ഷ ബ​ദ​ൽ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​​നെ ത​ട​യു​മെ​ന്ന​തി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി​ക്കും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലെ ക​സേ​ര​ച്ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ​ഫ്ല​ക്സും പു​സ്ത​ക​വും ഫോ​ക്ക​സ്​ ഫീ​ച്ച​റു​മ​ട​ക്കം ക്രി​യാ​ത്​​മ​ക ബ​ദ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​​യ​തോ​ടെ ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത പ​രി​മി​തി​യി​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​വും.

    പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണം വി​ല​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യ ബ​ദ​ൽ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​​നെ ത​ട​യു​മെ​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ലെ ചോ​ദ്യം. ‘ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ’​യെ​ല്ലാം ല​ക്ഷ്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​സേ​ര​ക്കാ​യു​ള്ള ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന​ത്​ പ​ക​ൽ പോ​ലെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ പി​ടി​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഓ​രോ ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ​യും നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തേ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നും ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​ഴു​നീ​ള പ​ര​സ്യം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ താ​ന​ത്​ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. ഫ്ല​ക്സി​നെ കു​റ​ച്ച ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ അ​തൊ​ക്കെ നേ​ര​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​ത​ല്ലേ എ​ന്നാ​യി മ​റു​പ​ടി.

    അ​ച്ച​ട​ക്ക ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ എ​ന്തെ​ല്ലാം ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട്​ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര നി​ർ​ദേ​ശ​വും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക​സേ​ര​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​താ​വി​ന്‍റെ യോ​ഗ്യ​ത അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഗ്രൂ​പ്പ്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ. ഓ​രോ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യുാ വി​ശ്വ​സ്​​ത​രാ​യ അ​നു​യാ​യി​ക​ളാ​ണ് അ​ണി​യ​റ​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രി​ൽ നി​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി​യെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ചി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​റി​യാ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച്​ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ്​ വി.​എം. സു​ധീ​ര​നും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:KPCCchiefministerKerala Assembly Election 2026
    News Summary - 'Creative' alternatives in the chair fight; KPCC without answers
