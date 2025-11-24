Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:21 PM IST

    കമ്പനിക്കകത്ത്​ ഉപയോഗിക്കാനും ക്രെയിനുകൾക്ക്​ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം -ഹൈകോടതി

    Kerala high court
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക​ക​ത്ത്​ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ക്രെ​യി​നു​ക​ളും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ലി​ഫ്റ്റു​ക​ളും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. ഫോ​ർ​ക്ക്​ ലി​ഫ്റ്റും ക്രെ​യി​നും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​​ണെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​യാ​സി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക​ക​ത്ത്​ ഇ​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വി​ല​ക്കി​യ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം മു​ള​ന്തു​രു​ത്തി നാ​ചു​റ​ൽ വു​ഡ് ആ​ന്‍റ്​ വ​നീ​ർ​സ്​ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ലി​ഫ്റ്റും ക്രെ​യി​നും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ​ട​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ഇ​വ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വി​ല​ക്കി​യ​ത്. ആ​റേ​ക്ക​ർ വ​രു​ന്ന ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക​ക​ത്ത്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​വ​യു​​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വ​ള​പ്പി​ന​ക​ത്താ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​വ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ എ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്നും വി​ധി​ച്ചു.

    News Summary - Cranes must be registered even for use within the company - High Court
