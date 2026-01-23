Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Jan 2026 11:09 PM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 11:09 PM IST

    സി.പി.എമ്മിന്‍റേത്​ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ രാഷ്ട്രീയം -വി.ടി. ബൽറാം

    VT Balram
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​ടി. ബ​ൽ​റാം. കേ​ര​ള ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ൽ​ഫ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ​ൽ.​ജി.​എ​സ്.​എ) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി പേ​രെ​ടു​ത്ത്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും എ.​കെ. ബാ​ല​നും വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ​ട​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണം ക​ട്ട​ത്​ ആ​രാ​ണെ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ കേ​ര​ളം ഒ​രേ​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ സ​ഖാ​ക്ക​ളാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​യും. എ​ന്നി​ട്ടും സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​നം മ​ര്യാ​ദ​കേ​ടി​ന്‍റെ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി​യം​ഗം ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എ​ൽ.​ജി.​എ​സ്.​എ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​എ. ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എ. ഷു​ക്കൂ​ർ, കെ.​എ​ൽ.​ജി.​എ​സ്.​എ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​വി. ജ​യ​രാ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി. ​മ​ണി​പ്ര​സാ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ, ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ മോ​ളി ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

