Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 8:29 AM IST

    എം.എൽ.എ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ സമ്മർദം മുറുക്കാത്ത ‘കരുതലിൽ’ സി.പി.എം

    Rahul Mamkootathil
    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദു​ര​നു​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന യു​വ ന​ടി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ, എം.​എ​ൽ.​എ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന ക​ടും​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്​​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ല്ല.

    കൂ​ടു​ത​ൽ യു​വ​തി​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ‘രാ​ഹു​ൽ പ​ത​നം’ പാ​ർ​ട്ടി സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്തും. അ​തേ​സ​മ​യം, സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ന്നും കൂ​ര​മ്പു​ക​ളെ​യ്ത രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച​യെ ഇ​ട​തു സൈ​ബ​ർ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘ആ​ഘോ​ഷ’​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ഹു​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​ര​ണോ എ​ന്ന​ത്​​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ല്ലേ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ രാ​ഹു​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​യ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞൊ​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ​അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​തോ​ടെ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ പൊ​തു​വി​ൽ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​രാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ അ​ർ​ഹ​ന​ല്ല എ​ന്ന്​​ മ​യം​വ​രു​ത്തി. രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പൊ​തു​വി​കാ​രം ശ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യും എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സ്ത്രീ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം​ ​മു​റ​വി​ളി ഉ​യ​രു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ക​രു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്ന​താ​ണ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യം. രാ​ജി​ക്കാ​യി പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്ന​ത്​ തി​രി​ഞ്ഞു​കൊ​ത്തു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ട്. സി.​പി.​എം എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​മു​കേ​ഷി​നെ​തി​രെ ന​ടി​മാ​രു​ടെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ണ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി കു​റ്റ​വി​മു​ക്​​ത​നാ​ക്കി​യാ​ൽ രാ​ജ​വെ​പ്പി​ച്ച എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം തി​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്​ സി.​പി.​എം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്ത്​ സ​മാ​ന ആ​രോ​പ​ണ മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും ബ​ന്ധു​നി​യ​മ​ന വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ.​പി. ജ​യ​രാ​ജ​നും മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. രാ​ഹു​ൽ 18,715 വോ​ട്ടി​ന്​ ജ​യി​ച്ച പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി​യാ​ണ്​. അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ സീ​റ്റ്​ ബി.​ജെ.​പി പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ള​മൊ​രു​ക്ക​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഒ​രു​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്.

