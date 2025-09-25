Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅയ്യപ്പ സംഗമം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:58 AM IST

    അയ്യപ്പ സംഗമം; സി.പി.എം ലക്ഷ്യം നിറവേറി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ഴി​യേ
    അയ്യപ്പ സംഗമം; സി.പി.എം ലക്ഷ്യം നിറവേറി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തോ​ടെ ​ര​ണ്ട്​ പ്ര​ബ​ല ഹി​ന്ദു സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യം നി​റ​വേ​റി​യ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി പോ​ര​ടി​ച്ച എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും അ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ടി​ങ്​ പാ​റ്റേ​ണോ​ടെ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഒ​പ്പ​മി​ല്ലെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ സി.​പി.​എം അ​വ​രെ കൂ​ടെ​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണം കൊ​ല്ലം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ‘വി​ശ്വാ​സ ലൈ​ൻ’​ പി​ടി​ച്ച്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​നെ മു​ന്നി​ൽ​നി​ർ​ത്തി അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ജ​ണ്ട. എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ യു​വ​തി​ക​ളെ​യെ​ത്തി​ച്ച്​ ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്താ​ൻ എ​ന്താ​ണ്​​ യോ​ഗ്യ​ത എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നം.

    യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന നി​ല​പാ​ട്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നി​പ്പോ​ഴി​ല്ലെ​ന്ന്​​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തെ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് യു​വ​തി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ത് ചെ​യ്തി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ്​ സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ​ ശ​ബ​രി​മ​ല നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ വി​ശ്വാ​സം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന ധ്വ​നി വ​ന്നു.

    സം​ഗ​മ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി​​യെ​യും ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും ത​ള്ളി അ​വ​ർ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​തും ശ്ര​​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള ‘സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്’​ ഫ​ലം​കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ സി.​പി.​എ​മ്മും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള നീ​ക്കം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്ത്​ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും സ​ർ​ക്കാ​റും സി.​പി.​എ​മ്മും ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സം​ഗ​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്​ സി.​പി.​എം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സം​ഗ​മ​വും ഇ​തി​ന​കം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.-

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nssAyyappa sangamamSNDPCPM
    News Summary - CPM's goal achieved in Ayyappa sangamam
    Similar News
    Next Story
    X