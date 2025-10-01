Begin typing your search above and press return to search.
    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ബ്രഹ്മഗിരി ​െസാസൈറ്റി നിക്ഷേപ പ്രശ്നം; പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ജീവനൊടുക്കും, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി സി.പി.എം അംഗം

    70 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ട​ക്കം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച​ത്
    സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ബ്രഹ്മഗിരി ​െസാസൈറ്റി നിക്ഷേപ പ്രശ്നം; പാർട്ടി ഓഫിസിൽ ജീവനൊടുക്കും, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി സി.പി.എം അംഗം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ 14 ല​ക്ഷം രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ജീ​വ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ വ​ക്കി​ൽ. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും പ​ണം തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ എ.​കെ.​ജി സെ​ന്റ​റി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​ത്തെ​ഴു​തി. സി.​പി.​എം ക​ൽ​പ​റ്റ ടൗ​ൺ ബ്രാ​ഞ്ച് അം​ഗ​വും ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി​യി​ലെ മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ ക​ൽ​പ​റ്റ മാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നൗ​ഷാ​ദാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് ത​പാ​ലി​ൽ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്.

    2013ലാ​ണ് നെ​ന്മേ​നി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ഞ്ചാ​ടി​യി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ മ​ല​ബാ​ർ മീ​റ്റ് ഫാ​ക്ട​റി തു​റ​ന്ന​ത്. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ദ​ലാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. 10 മു​​ത​​ൽ 12 വ​​രെ ശ​​ത​​മാ​​നം പ​​ലി​​ശ വാ​​ഗ്ദാ​​നം ചെ​യ്ത് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​റു​നൂ​റോ​ളം നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് 70 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ് വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പി​രി​ച്ച​ത്. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദും അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി വേ​ലാ​യു​ധ​നും പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് നൗ​ഷാ​ദി​നെ വി​ളി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി​യി​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്നീ​ട് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത് മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സി.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നെ​യ​ട​ക്കം അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​നെ വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും നൗ​ഷാ​ദ് ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഫാ​ക്ട​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച 2022ൽ ​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി.​കെ. സു​രേ​ഷ്, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നൗ​ഷാ​ദി​നോ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വാ​യ്പ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്കെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വാ​ങ്ങി​യ ഈ ​തു​ക ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​തു​ക തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി ന​ൽ​കി​യ ചെ​ക്ക് കേ​സി​ൽ നൗ​ഷാ​ദി​ന് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും ​നേ​താ​ക്ക​ളാ​രും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നൗ​ഷാ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ പ​രാ​തി അ​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​റു​പ​ടി കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നാ​ലാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഡ് ത​പാ​ലി​ൽ വീ​ണ്ടും ക​ത്ത​യ​ച്ച​തെ​ന്നും നൗ​ഷാ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് സ​മ​ര​പാ​ത​യി​ലാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഫാ​ക്ട​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:CPMBrahmagiri Development SocietyCPM local leadersWayanad
    News Summary - CPM's Brahmagiri Society investment issue; Will commit suicide in party office, CPM member writes to Chief Minister
