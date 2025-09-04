Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവൈരുധ്യാത്​മക...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 6:18 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 6:18 AM IST

    വൈരുധ്യാത്​മക ‘വിശ്വാസ’ വാദം; സി.പി.എമ്മിന്​ സംഘടന തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും

    text_fields
    bookmark_border
    യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ട് മാറ്റവും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു
    വൈരുധ്യാത്​മക ‘വിശ്വാസ’ വാദം; സി.പി.എമ്മിന്​ സംഘടന തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ വൈ​രു​ധ്യാ​ത്​​മ​ക ഭൗ​തി​ക​വാ​ദ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്തെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലു​ണ്ടാ​ക്കി ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​സം​ഘാ​ട​ക വേ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്,​ നി​ല​പാ​ട്മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ന്യാ​യം സം​ഘ​ട​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി വി​ശ്വാ​സ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​​​ ശ​രി​യോ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്താ​ത്ത​പ​ക്ഷം അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക ച​ർ​ച്ച​ക്കും ആ​ശ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും​ വ​ഴി​വെ​ച്ചേ​ക്കും.

    ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യെ പോ​ലും സ്ത്രീ -​പു​രു​ഷ സ​മ​ത്വ​മാ​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​റും​ ക​ണ്ട​ത്​. ആ​ർ​ത്ത​വ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​ പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ ചേ​ർ​ന്ന​ത​ല്ല എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ട​ത് കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ കാ​ത​ൽ. അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മു​ത​ൽ -പാ​റ​ശാ​ല വ​രെ ‘വ​നി​ത മ​തി​ൽ’ ഒ​രു​ക്കി ന​വോ​ത്ഥാ​ന കാ​ഹ​ളം മു​ഴ​ക്കി​യ​ത്​. ശ​ബ​രി​മ​ല ക​യ​റു​ന്ന യു​വ​തി​ക​ളെ ത​ട​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി ന​യം എ​ത്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തോ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ലും മാ​റ്റി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​​ അ​ന്ന​ത്തെ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​ട്ടു​പോ​യ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​നം കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ച മു​ൻ നി​ല​പാ​ട്​​ തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ള്ളി. സ്ത്രീ ​പ്ര​വേ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ യു​വ​തി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ലെ നി​ല​പാ​ടു​മാ​റ്റം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത്​ ന​വോ​ത്ഥാ​ന മൂ​ല്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പു​ന്ന​ല ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ ത​ന്നെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലും ഇ​ത്​ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ബി.​​ജെ.​പി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്‍റെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വേ​ട്ട തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ്രീ​ണ​ന​വും ഫോ​ക്ക​സു​മാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​​ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി കൂ​ടി​യാ​ണ്​ അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം. ‘വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ​ത പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ഗ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും വ​ർ​ഗ​നി​ല​പാ​ടും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​ത്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വി​ശ്വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം യോ​ജി​ക്കാ​വു​ന്ന​വ​രെ​യാ​കെ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ക എ​ന്ന​ ന​യ​മാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്​​​.

    90 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വൈ​രു​ധ്യാ​ത്​​മ​ക ഭൗ​തി​ക​വാ​ദം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്​ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട്​​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പാ​ർ​ട്ടി ക​ട​മ​യെ​ന്ന്​ മു​മ്പ്​ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​രു​ധ്യാ​ത്മ​ക ഭൗ​തി​ക​വാ​ദം അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി എ​ന്നാ​രെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, അ​തി​ന​ർ​ഥം മാ​ർ​ക്‌​സി​സം ഇ​ല്ലാ​താ​യി എ​ന്നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​തി​നെ​തി​രെ അ​ന്ന​ത്തെ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​നം രാ​​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala politicsControversyCPMLatest News
    News Summary - CPM will have to explain at the organizational level on Contradictory 'faith' argument
    Similar News
    Next Story
    X