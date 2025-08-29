Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Aug 2025 9:08 AM IST
    29 Aug 2025 9:08 AM IST

    ഷാഫിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ്​ കാലിടറി സി.പി.എം

    Shafi parambil
    ഷാഫി പറമ്പിൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: കാ​ഫി​ർ സ്ക്രീ​ൻ​ഷോ​ട്ട്​ ഇ​റ​ക്കി ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നോ​ട്​ ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചും അ​ടി​തെ​റ്റി. രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​യും ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ സം​ഘ​ട​നാ​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രാ​യ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​യ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും​ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നെ ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച്​ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ഴു​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​ട​ക​ര​യി​ൽ ഒ​രു​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഷാ​ഫി​യെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഷാ​ഫി​​യെ​യും ചേ​ർ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സൈ​ബ​ർ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​എം പ്ര​ചാ​ര​ണം. പ്ര​ശ്നം പു​ക​ഞ്ഞു​നി​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ അ​ധി​കാ​ർ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ ഷാ​ഫി പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ല​യൂ​രാ​ൻ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​യി.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ത​ട​യ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എം.​പി​യു​ടെ കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ്​ അ​സ​ഭ്യ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്തി​ട്ടും പൊ​ലീ​സ്​ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി ഷാ​ഫി​ത​ന്നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ്​ ജി​ല്ല യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി. വ​ട​ക​ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും​വി​ധം പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യും ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. പ്ര​ശ്നം കൈ​വി​ട്ടെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​താ​ക്ക​ൾ പി​ന്നീ​ട്​ ഷാ​ഫി​യെ ത​ട​യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഷാ​ഫി​യെ വ​ഴി​ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​ വി​ന​യാ​യെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ്​ സി.​പി​എം. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഇ​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

