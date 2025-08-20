Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകത്ത് വിവാദത്തെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:30 AM IST

    കത്ത് വിവാദത്തെ ‘തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ’മായി കണ്ട്​ അവഗണിക്കാൻ സി.പി.എം

    text_fields
    bookmark_border
    നിയമനടപടി നീക്കം കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ
    കത്ത് വിവാദത്തെ ‘തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ’മായി കണ്ട്​ അവഗണിക്കാൻ സി.പി.എം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പോ​ളി​റ്റ്​ ബ്യൂ​റോ, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ട​ക്കം നേ​താ​ക്ക​ളെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി ഉ​യ​ർ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ ക​ത്ത് വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ മു​തി​രാ​തെ വി​വാ​ദം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ-​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ വി​വാ​ദ​ത്തെ പാ​ർ​ട്ടി ത​ള്ളു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട്​ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ക​രു​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ശ്ര​മി​ച്ചു. നേ​തൃ​ത്വം മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ ​നി​ല​ക്കാ​ണ് ‘സൈ​ബ​ർ പോ​രാ​ളി’​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധം.

    പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷ​ർ​ഷാ​ദ്​ ത​ന്നെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ത്ത്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ രാ​​ജേ​ഷ്​ കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ വാ​ദം. വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ കു​ടും​ബ​വ​ഴ​ക്കെ​ന്നും ഷ​ർ​ഷാ​ദ് ​ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ര​നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ ഭാ​ര്യ ര​ത്തീ​ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​വാ​ദ ക​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​ക്കും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ക​ൻ ശ്യാം​ജി​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​സ്വ​ര​ത്തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ക​രു​ത​ലാ​ണ്​​ ഷ​ർ​ഷാ​ദി​നെ​തി​രാ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നീ​ക്കം.

    പി.​ബി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത്​ ചോ​ർ​ത്തി​യ​ത് ശ്യാം​ജി​ത്താ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഷ​ർ​ഷാ​ദി​ന്‍റെ ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​ത്​ നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​സം​ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന ഒ​റ്റ​വാ​ക്കി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്. ഷ​ർ​ഷാ​ദി​നെ ത​ള്ളി മു​ഖം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യാ​ണ് സി.​പി.​എം തേ​ടു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. ബേ​ബി​യ​ട​ക്കം പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​ത്​ അ​തി​നാ​ലാ​ണ്.

    മ​ക​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ലോ​ട്ട​റി, ച​ന്ദ​ന മാ​ഫി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന്​ മ​ക​ൻ അ​രു​ൺ​കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തും ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ക​ൻ ബി​നീ​ഷി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന്​ കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​ര​സ്യ​നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണി​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക​ൾ വീ​ണ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ക​ത്ത്​ വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഹ​വാ​ല, റി​വേ​ഴ്​​സ്​ ഹ​വാ​ല അ​ട​ക്കം ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ എ​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ്​ വി​വാ​ദം വേ​ഗം ഷ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി നീ​ക്കം​ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPMletter controversyKerala NewsLatest NewsCPM letter controversyshershad
    News Summary - CPM to ignore letter controversy
    Similar News
    Next Story
    X