    date_range 17 Oct 2025 10:13 PM IST
    date_range 17 Oct 2025 10:13 PM IST

    ‘ഒരു കുട്ടിക്കാണ്​ പ്രശ്നമെങ്കിലും അതും പ്രശ്നമാണ്​’ -ശിരോവസ്​ത്രവിവാദത്തിൽ വി. ശിവൻകുട്ടിയെ പിന്തുണച്ച്​ സി.പി.എം

    തിരുവനന്തപുരം: പള്ളുരുത്തി സെന്‍റ്​ റീത്താസ്​ സ്കൂളിലെ ശിരോവസ്ത്ര വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയെ പിന്തുണച്ച്​ സി.പി.എം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൃത്യമായ നിലപാടാണ്​ സ്വീകരിച്ചതെന്ന്​ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി​ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. എന്ത്​ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന​തെല്ലാം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ്​. അതിലൊന്നും ആരും ഇടപെടണ്ട. വർഗീയ ധ്രുവീകരണ ഉപകരണമാക്കി പ്രശ്നത്തെ മാറ്റരുത്​. ഒരു കുട്ടിക്കാണ്​ പ്രശ്നമെങ്കിലും അതും പ്രശ്നമാണ്​.

    ശിരോവസ്ത്ര പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെങ്കിലും അതിനെ വർഗീയവത്​കരിക്കാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്​ലാമിയും എസ്​.ഡി.പി.ഐയും കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചു- ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

    ശിരോവസ്ത്ര വിവാദത്തിൽ വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പിനും മ​ന്ത്രിക്കുമെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ്​ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം. ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ മന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്​.

    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി കാ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ര​ട്ടേ​ണ്ട -മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി

    വ​ട​ക​ര: ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ര​ട്ടാ​മെ​ന്ന മോ​ഹം ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സി​ല​ബ​സി​​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. അ​തി​ന​പ്പു​റം മ​റ്റ് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മം ഏ​തു കോ​ണി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യാ​ലും അ​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ണി​യൂ​ർ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ കെ​ട്ടി​ടോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ഭ​യ​ന്ന് പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ല്ല കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ചി​ല മാ​നേ​ജ്മെൻറു​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ല ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്. അ​വ​ർ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​പ്ര​മാ​ണം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ​ദ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ര​ട്ടാ​മെ​ന്നു​ള്ള മോ​ഹം. അ​ങ്ങ​നെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വി​ര​ട്ടാ​മെ​ന്ന് ആ​രും വി​ചാ​രി​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    X