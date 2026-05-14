    14 May 2026 8:48 AM IST
    14 May 2026 8:48 AM IST

    വെള്ളാപ്പള്ളിയെ തള്ളാതിരുന്നത്​ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അകറ്റി; സി.പി.എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നേതൃത്വത്തിന്​ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം

    തിരുവനന്തപുരം: സി.പി.എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നേതൃത്വത്തിന്​ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം. സംഘടനാതലത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന്​ അംഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനോടുള്ള പിണറായി വിജയന്‍റെ സമീപനത്തിനെതിരെയും വിമർശനം ഉയർന്നു.

    വിദ്വേഷ പ്രസംഗം പലതവണ ആവർത്തിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളിയെ തള്ളിപ്പറയാത്തത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മുന്നണിയിൽ നിന്നും അകറ്റി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അകന്നത്​ കാണാൻ പാർട്ടിക്ക്​ കഴിഞ്ഞില്ല.

    കണ്ണൂരിലെ വിമത കലാപം ഗൗരവത്തോടെ കാണണം. അണികൾ മാത്രമല്ല, അംഗങ്ങളും പാർട്ടിയിൽനിന്ന്​ അകന്നു. പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വൻ വീഴ്​ച സംഭവിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിൽ പി.കെ ശ്യാമളയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഒരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു. ടി.ഐ മധുസൂദനനെതിരായ ആക്ഷേപവും ഗുരുതരമാണ്​.

    പാർട്ടിയിൽ അടിമുടി തിരുത്ത് വേണം. അത്​ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്ലീനം വിളിക്കണമെന്ന് യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പരാജയം വിലയിരുത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം വ്യാഴാഴ്ചയും തുടരും.

    SNDP, CPM, Communal Remarks, Vellappally Natesan
    News Summary - CPM state committee slams leadership over Vellappally Natesan's communally charged statements
