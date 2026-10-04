സി.പി.എം നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം കേരളത്തിന്റെ മതതേര നിലപാടിനെതിരായ വെല്ലുവിളി, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

സി.പി.എം നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം കേരളത്തിന്റെ മതതേര നിലപാടിനെതിരായ വെല്ലുവിളി, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ വര്ഗീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച് സി.പി.എം നേതാവ് പി. നന്ദകുമാര് നടത്തിയ പ്രസംഗം കേരളത്തിന്റെ മതതേര നിലപാടിനെതിരായ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. മത മൗലിക വര്ഗീയവാദികളുടെ കൂടാണ് മലപ്പുറമെന്നാണ് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനമെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന സി.പി.എമ്മിന്റെ സമുന്നത നേതാവ് പറഞ്ഞത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് കൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലായിരുന്നു വര്ഗീയ അധിക്ഷേപം. അധിക്ഷേപം നടത്തിയ നേതാവിന്റെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയനും സി.പി.എമ്മിനും ഉള്ളതെന്നു വേണം കരുതാന്. അതുകൊണ്ടാണ് തള്ളിപ്പറയാനോ തിരുത്താനോ പിണറായി വിജയന് തയാറാകാതിരുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് പിണറായി വിജയന് മലപ്പുറം ജില്ലയെ അവഹേളിച്ച് ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിന്റെയും തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അധിക്ഷേപങ്ങളുടെയും തുടര്ച്ചയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക മത വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരെ ഇരുട്ടില് നിര്ത്തി സി.പി.എം കാലങ്ങളായി നടത്തിപ്പോരുന്ന ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയ നയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്.
സി.പി.എമ്മിന്റെ വര്ഗീയ പ്രചരണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ജനം മറുപടി നല്കിയിട്ടും തിരുത്താന് തയാറാകാത്തത് അപലപനീയമാണ്. രാജ്യത്ത് വര്ഗീയതയുടെ വിഷ വിത്ത് വിതക്കുന്ന സംഘ്പരിവാറും കേരളത്തിലെ സി.പി.എമ്മും രണ്ടല്ല ഒന്നു തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവര് ഇപ്പോഴും ഓര്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വര്ഗീയ അധിക്ഷേപത്തില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. സി.പി.എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ഈ നിലപാടിനൊപ്പമാണോയെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയണം. കേരളത്തോട് മാപ്പ് പറയാന് സി.പി.എമ്മും പി. നന്ദകുമാറും തയാറാകണം. കേരളത്തില് ആര് വര്ഗീയത പറഞ്ഞാലും ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും
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