Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 6:46 AM IST

    ക്ഷേമവും വികസനവും വോട്ടായില്ലെന്ന്​ സി.പി.എം; ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും രാഷ്​​ട്രീയ അടിത്തറ ഭദ്രമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

    CPM ,welfare,development ,votes, Secretariat,anti-incumbency,sentiment,political base, സി.പി.എം, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,തിരുവനന്തപുരം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ജ​ന​ക്ഷേ​മ വി​ക​സ​നം വോ​ട്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ കു​രു​ക്കു​ന്ന തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യാ​യെ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്‍റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​റു​പ​തോ​ളം നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വും പ​റ​യു​ന്ന ഭ​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മി​ല്ല. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സ​മ​നി​ല വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടാ​നാ​വും വി​ധം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ ഭ​ദ്ര​മാ​​ണെ​ന്നാ​ണ്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ല​ട​ക്കം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പൊ​തു​വാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യി. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തു​ള്ള വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല​ട​ക്കം തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ര​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ്വ​ർ​ണ​ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​രെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ട്​ വി​ശ്വാ​സി സ​മൂ​ഹം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്ത​ണം. ഫ​ല​സ്തീ​ന​ട​ക്കം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മു​സ്​​ലിം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച വോ​ട്ട്​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​​ന്ന​തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി ന​യ​വും നി​ല​പാ​ടും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ളി​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    ജ​ന​വി​ധി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​ത്ര​മേ ​സ്വീ​ക​രി​ക്കൂ. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ല​കൊ​ള്ളാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര​രെ ഒ​പ്പം​കൂ​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യോ, ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യോ, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗു​മാ​യോ ചേ​ർ​ന്ന്​ എ​വി​ടെ​യും ഭ​രി​ക്കി​ല്ല.

    കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഭ​ര​ണം തു​ട​രു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ​തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന വേ​ണം. മ​ധ്യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ​യും കൊ​ല്ലം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ​യും പ​രാ​ജ​യം ക​ന​ത്ത​താ​ണ്. ഇ​ത്​ പ്ര​ത്യേ​കം പ​ഠി​ക്ക​ണം. തോ​ൽ​വി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന​പ്പു​റം വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വെ​ച്ച്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഇ​വ ജി​ല്ല ത​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​നാ​യി മാ​ത്രം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി, ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​രും. ഈ ​അ​വ​ലോ​ക​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഡി​സം​ബ​ർ 27, 28 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​രാ​ജ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    News Summary - CPM says welfare and development were not votes; Secretariat says there is no anti-incumbency sentiment and political base is solid
