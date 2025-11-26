Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 11:46 PM IST

    ജയിലിൽ നിന്ന് നയിക്കും, പയ്യന്നൂരിൽ സ്ഥാനാർഥി മാറില്ല; വി.​കെ. നി​ഷാ​ദ് ത​ന്നെ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് സി.​പി.​എം

    VK Nishad
    വി.​കെ. നി​ഷാ​ദ് 

    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ർ: പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ മൊ​ട്ട​മ്മ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി വി.​കെ. നി​ഷാ​ദ്​ ത​ന്നെ മ​ത്സ​രി​ക്കും. നി​ഷാ​ദി​ന് പ​ക​രം ഡ​മ്മി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​യി മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും സി.​പി.​എം ഇ​ത് ത​ള്ളി. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ട​സ്സ​മി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം.

    അ​തി​നാ​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ലി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വാ​ർ​ഡി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ വി​ധി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​രും എ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ഷാ​ദ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മൊ​ട്ട​മ്മ​ൽ വാ​ർ​ഡി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഡ​മ്മി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​താ​ണ് ഡ​മ്മി​യാ​യി​രി​ക്കും ഒ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    സി.​പി.​എം വെ​ള്ളൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത് ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം എം. ​ഹ​രീ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് ഡ​മ്മി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​തോ​ടെ നാ​ല് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ​പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ ബോം​ബെ​റി​ഞ്ഞ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് നി​ഷാ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടു​പേ​രെ 10 വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​ന് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    TAGS:payyannur municipalityCPMLatest NewsKerala Local Body Election
    News Summary - CPM says V.K. Nishad may contest from Payyannur
