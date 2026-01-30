Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Jan 2026 10:30 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 10:30 PM IST

    കേന്ദ്രാനുമതി ശ്രീധരന്‍റെ പദ്ധതിക്കായാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന്​ സി.പി.എം

    MV Govindan
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​തി​വേ​ഗ റെ​യി​ല്‍ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ. ​ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി​യെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ. കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കൂ​ടി ഉ​റ​പ്പി​ലാ​ണ്​ ​കെ ​റെ​യി​ലു​മാ​യി ആ​ദ്യം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ​ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ആ ​പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​​തെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​വാ​ൻ പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഇ. ​ശ്രീ​ധ​ര​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​യാ​ണ്​ ബ​ജ​റ്റ്. കേ​ന്ദ്രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ഞെ​രു​ക്കു​മ്പോ​ഴും കേ​ര​ളം മു​ന്നേ​റു​മെ​ന്ന സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ജ​റ്റ്​ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റ്​ ഡോ. ​തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞ​ത്​ ബ​ഡാ​യി ബ​ജ​റ്റെ​ന്നാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ആ ​ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും പ്രാ​യോ​ഗി​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ബ​ജ​റ്റി​ലെ അ​ഷ്യേ​ർ​ഡ്​ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നം വാ​ങ്ങി​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​കു​തി​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. പേ​രെ​ന്ത്​ എ​ന്ന​ത്​ പ്ര​ധാ​ന​മ​ല്ല, ഏ​ത്​ പ​ദ്ധ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാം. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഡി.​എ കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച്​ എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യും അ​ഴി​മ​തി​യാ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ​അ​ഴി​മ​തി​യാ​രോ​പ​ണ​വും സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കെ-​ഫോ​ൺ, ബ്രൂ​വ​റി, ഡാ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന​ത്, ബ​ന്ധു നി​യ​മ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കേ​സി​ന്​ പോ​യി തോ​റ്റു. അ​വ​സാ​നം സ്​​പ്രിം​ഗ്ല​ർ വി​ധി​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി. ഇ​തി​ൽ കേ​സി​ന്​ പോ​യ ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ മാ​പ്പു​പ​റ​യ​ണം.

    പൗ​ര​ത്വ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ഉ​ന്നം. പ​ല മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ വോ​ട്ടാ​ണ്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ അ​പാ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച സ​മ​യം വേ​ണം. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​മ​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ (സി.​ഇ.​ഒ) ഓ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ മാ​ർ​ച്ച്​ ന​ട​ത്തും. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​ത്​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

