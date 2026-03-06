Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപി.കെ. ശശിയെ തള്ളി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 March 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 10:21 PM IST

    പി.കെ. ശശിയെ തള്ളി ഒറ്റപ്പാലത്തെ സി.പി.എം വിമതർ

    text_fields
    bookmark_border
    പി.കെ. ശശിയെ തള്ളി ഒറ്റപ്പാലത്തെ സി.പി.എം വിമതർ
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സി.​പി.​എം ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ര്‍ശി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ട പി.​കെ. ശ​ശി​യു​ടെ വി​മ​ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി. കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ​യി​ലെ വി​മ​ത നേ​താ​ക്ക​ളി​ല്‍ പ​ല​രും സി.​പി.​എ​മ്മി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. കൊ​ഴി​ഞ്ഞാ​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 10ാം വാ​ര്‍ഡ് അം​ഗം എ​ന്‍. വി​ജ​യാ​ന​ന്ദ്, പെ​രു​മ്പാ​റു​ള്ള പാ​ല്‍ സൊ​സൈ​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്. കാ​ര്‍ത്തി​ക് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​മ​ത ക്യാ​മ്പി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി കൈ​കോ​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള വി​മ​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തി​ലു​ള്ള എ​തി​ര്‍പ്പി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്നെ ലോ​ക്ക​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി​മ​ത ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യാ​ന​ന്ദ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​രു​മാ​നം പാ​ര്‍ട്ടി എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പി.​കെ. ശ​ശി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സി.​പി.​എം വി​മ​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ പാ​ടേ ത​ള്ളി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തെ സി.​പി.​എം വി​മ​ത​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ആ​രെ​ങ്കി​ലും പ​റ​യു​ന്നി​ട​ത്ത് പോ​കി​ല്ലെ​ന്ന് സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2006ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ശ​ശി​യും സം​ഘ​വും എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യാ​മെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​രു​ടെ​യും അ​ടി​മ​ക​ള​ല്ലെ​ന്നും പു​തി​യ വി​മ​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി നേ​താ​വ് എ​സ്.​ആ​ർ. പ്ര​കാ​ശ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്ത് പി.​കെ. ശ​ശി യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളു​ണ്ട്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ല​ത്തെ വി​മ​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ ശ​ശി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​തെ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PK SasiCPMKerala News
    News Summary - CPM rebels in Ottapalam reject PK Sasi
    Similar News
    Next Story
    X