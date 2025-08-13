Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.എം റാന്നി ഏരിയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 6:43 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 6:43 PM IST

    സി.പി.എം റാന്നി ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ചു; ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയതായി സൂചന

    text_fields
    bookmark_border
    സി.പി.എം റാന്നി ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ചു; ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയതായി സൂചന
    cancel

    റാന്നി: സി.പി.എം റാന്നി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി.എൻ. ശിവൻകുട്ടി രാജിവെച്ചു. ചില നേതാക്കൾക്കെതിരെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയ ശേഷമാണ് രാജിവെച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഇതേത്തുടർന്ന് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല അഡ്വ. കെ.പി സുഭാഷ് കുമാറിന് നൽകി.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശിവൻകുട്ടി പാർട്ടിയുടെ ജില്ല നേത്യത്വത്തിന് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത്. ജില്ലയിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ശിവൻകുട്ടി ഇതിന് മുൻപും ജില്ലാനേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, രാജിയല്ല പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അവധി എടുത്തതാണെന്നാണ് ശിവൻകുട്ടിയുടെ വിശദീകരണം.

    അതേസമയം, ടി.എൻ. ശിവൻകുട്ടി ചില ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ അവധിയെടുത്തതാണെന്നും തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ചുമതല കൈമാറുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, റാന്നി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ശിവൻകുട്ടി ചില കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മർദം നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും ഇത് നേതൃത്വത്തിനെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകാത്തതാണ് രാജിയിലേക്ക് വഴിവെച്ച​തെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ranni NewsCPMMalayalam NewsKerala News
    News Summary - CPM Ranni area secretary resigns
    Similar News
    Next Story
    X