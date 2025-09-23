Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 23 Sept 2025 11:14 PM IST
    date_range 23 Sept 2025 11:14 PM IST

    സി.പി.എം ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം കോഴിക്കോട്ട്; ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തേക്കും

    സി.പി.എം ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം കോഴിക്കോട്ട്; ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തേക്കും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​വു​മാ​യി സി.​പി.​എം. ന​വം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​വാ​രം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് വി​പു​ല പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി വ​ലി​യ ജ​ന​കീ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്താ​നാ​ണ്​ ആ​ലോ​ച​ന. സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി നേ​ര​ത്തെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച പ്ര​കാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മീ​ദ് ഷീ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടി സൗ​ക​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന തീ​യ​തി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കേ​ര​ള മീ​ഡി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 29ന്​ ​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ടാ​ഗോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ന്ന് ത​ന്നെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

