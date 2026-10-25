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    സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി. വസീഫിന്‍റെ മാതാവ് വഹീദ നിര്യാതയായി

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    സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി. വസീഫിന്‍റെ മാതാവ് വഹീദ നിര്യാതയായി
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    കൊടിയത്തൂർ: സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി. വസീഫിന്‍റെ മാതാവ് വഹീദ (61) നിര്യാതയായി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽനിന്നും വിരമിച്ച അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ വി. വീരാൻകുട്ടിയാണ് ഭർത്താവ്.

    മറ്റു മക്കൾ: വസീത ടീച്ചർ (എസ്.കെ യു.പി സ്‌കൂൾ കൊടിയത്തൂർ), വസീജ, മരുമക്കൾ: ജംഷീദ് പട്ടണയിൽ, (സീനിയർ ക്ലർക്ക് കേരള പൊലീസ്), ലബീദ് കെ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, അർഷിദ (ഹോമിയോ ഡോക്‌ടർ). ഖബറടക്കം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11ന് സൗത്ത് കൊടിയത്തൂർ ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും.

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    News Summary - CPM Leader V. Wasif’s Mother Waheeda Passes Away
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