    date_range 14 March 2026 11:28 PM IST
    date_range 14 March 2026 11:28 PM IST

    ‘വർഗവഞ്ചകന്​ മാപ്പില്ല’; ശക്തിപ്രകടനവുമായി സി.പി.എം

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: പാ​ർ​ട്ടി​വി​ട്ട്​ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ സ്വ​ത​​​​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മു​ൻ​മ​ന്ത്രി ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​നെ​തി​രെ പു​ന്ന​പ്ര പ​റ​വൂ​രി​ൽ സി.​പി.​എം ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​നം. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ബ​ഹു​ജ​ന റാ​ലി​യി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ​നേ​താ​ക്ക​ൾ സു​ധാ​ക​ര​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ത്തി. ‘വ​ർ​ഗ​വ​ഞ്ച​ക​ന്​ മാ​പ്പി​ല്ല’ എ​ന്ന ബാ​ന​റു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ത്ത​ത്.

    സി.​പി.​എം അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ വേ​ലി​ക്ക​ക​ത്ത്​ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച മാ​ർ​ച്ച്‌ സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി മ​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ല, ജീ​വി​ക്കു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​കാ​രി​ക മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ന്നു. സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ന്‍റെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​മ​ട​ക്കം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച്​ ‘ഭു​വ​നേ​ശ്വ​ര അ​ന​ശ്വ​ര​ൻ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം മാ​ർ​ച്ചി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ട്ടു. സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശം കൂ​ടി.

    വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ൻ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.​സി.​എ​സ്. സു​ജാ​ത, എ​ച്ച്. സ​ലാം എം.​എ​ൽ.​എ, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാം​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സു​ധാ​ക​ര​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:G SudhakaranLDFassembly electionCPM.Kerala
    News Summary - 'There is no forgiveness for the class traitor'; CPM with a show of strength
