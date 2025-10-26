Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 6:59 AM IST

    കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിൽ ‘അവിശ്വാസം’; ഒറ്റപ്പെട്ട്​ സി.പി.എം

    കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിൽ ‘അവിശ്വാസം’; ഒറ്റപ്പെട്ട്​ സി.പി.എം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ക​ക്ഷി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ഹേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടും ക​ൽ​പി​ച്ച്​ പ​ട​യൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്​ സി.​പി.​ഐ​​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​​. പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലെ സ​മ​വാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴ​ങ്ങാ​തെ സി.​പി.​ഐ​ നി​ല​പാ​ട്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സ​മീ​പ കാ​ല​ത്തെ​ങ്ങും നേ​രി​ടാ​ത്ത ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി.

    പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ​സി.​പി.​എം കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​തെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നി​ട​യി​ലും ധൃ​തി​പ്പെ​ട്ട്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യെ എം.​എ​ൻ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ​ത്​ മു​ന്ന​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദം അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​ക്കും ജെ.​ഡി.​എ​സി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. പി.​എം ​​ശ്രീ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം പ​റ​ഞ്ഞ​​തെ​ങ്കി​ൽ, സി.​പി.​ഐ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ക​ലാ​പ​​ക്കൊ​ടി എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യാ​തെ സി.​പി.​​എ​മ്മും ഇ​രു​ട്ടി​ലാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ സ്ഥി​തി.

    ഇ​തി​നി​ടെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത സി.​പി.​​ഐ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​പ്ര​തീ​കാ​ത്​​മ​ക​മാ​യി പോ​ലും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കാ​ബി​ന​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റി​യാ​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ ക​ന​ത്ത രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​ഹ​ര​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ആ​സ​ന്ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും. ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത്​ തോ​മ​സ്​ ചാ​ണ്ടി​യെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സൂ​ച​ക​മാ​യി സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കാ​ബി​ന​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത്. ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, പി. ​തി​ലോ​ത്ത​മ​ൻ, കെ. ​രാ​ജു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത്. തോ​മ​സ്​ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ രാ​ജി​യി​ലേ​ക്ക്​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    മു​ന്ന​ണി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഏ​റ്റ​വും സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ‘മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത’​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ചോ​ദ്യ​വും സം​ശ​യ​വു​മു​യ​ർ​ത്തി സി.​പി.​ഐ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ ഗു​രു​ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​​ലെ ഒ​രം​ഗ​ത്തെ സ​മീ​പ​ത്തി​രു​ത്തി, ‘എ​ന്ത്​ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം’ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ച സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ മ​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു​വെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഫ​ല​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്തും മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ കൂ​ട്ടു​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​ൻ സി.​പി.​ഐ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി എ​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​സ്തി​ത്വ​ത്തെ പോ​ലും ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യും വി​ധം നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ക്കാ​തെ സി.​പി.​എം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​പി.​ഐ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​മാ​ണ്. സീ​റ്റ്​ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ന​യ​പ​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ ഇ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​പ​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​ട​തു മു​​ന്ന​ണി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​താ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ലൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​മാ​റി​യ​തി​ന്​ സ​മാ​നം ക​ടു​ത്ത വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:CPMV SivankuttyPM SHRI
    News Summary - CPM is in trouble in PM shri controversy
